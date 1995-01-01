Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Глушаков и Мирзов – в старте «Химок»; у «Ростова» сыграют Алеесами, Норманн и Соу

    Стали известны стартовые составы «Химок» и «Ростова» на матч 22-го тура РПЛ.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев, Дагерстол, Глушаков, Мирзов, Боженов, Конате.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе, Тугарев, Глебов, Норманн, Алмквист, Соу.

    • Матч пройдет на «Арене Химки» в Подмосковье.
    • Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
    • «Химки» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» – седьмое.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83569
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru