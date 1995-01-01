Глушаков и Мирзов – в старте «Химок»; у «Ростова» сыграют Алеесами, Норманн и Соу

Норман, Тугарев, Глебов, Махатадзе - весьма интересный центр.
Стали известны стартовые составы «Химок» и «Ростова» на матч 22-го тура РПЛ.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев, Дагерстол, Глушаков, Мирзов, Боженов, Конате.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе, Тугарев, Глебов, Норманн, Алмквист, Соу.
- Матч пройдет на «Арене Химки» в Подмосковье.
- Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- «Химки» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» – седьмое.