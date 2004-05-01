Впервые за 16 лет в 1/4 финала Лиги чемпионов не будет ни Месси, ни Роналду

«Ювентус» Криштиану Роналду и «Барселона» Лионеля Месси вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Из четырех матчей они не выиграли ни одного.

Последний раз ни португальца, ни аргентинца не было в 1/4 финала турнира в сезоне-2004/05.