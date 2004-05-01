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    Впервые за 16 лет в 1/4 финала Лиги чемпионов не будет ни Месси, ни Роналду

    «Ювентус» Криштиану Роналду и «Барселона» Лионеля Месси вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Из четырех матчей они не выиграли ни одного.

    Последний раз ни португальца, ни аргентинца не было в 1/4 финала турнира в сезоне-2004/05.

    • Месси накануне потерял рекорд по возрасту достижения отметки в 25 голов в Лиге чемпионов.
    • На двоих Месси и Роналду брали Лигу чемпионов 9 раз.
    • И «Ювентус», и «Барселона» в своих чемпионатах не лидируют.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +180

      Лфшт 57 минут назад

      Зато будут Мбаппе и Холанд. Старички доигрывают, молодые набирают. Каждые 10 лет так и это круто.

      2
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      Рейтинг: +100

      Ray Coach 1 час назад

      Эпоха завершается! Возраст уже...

      1
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      Рейтинг: +293

      Vistavas > Ray Coach 58 минут назад

      Думаю, это ещё не конец. Просто банально обосрались оба клуба. Вернее один - Юве. Барса сдулась.

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