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    Иммобиле вручили «Золотую бутсу» за сезон-2019/20

    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле получил «Золотую бутсу». Итальянец стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в сезоне-2019/20, забив 36 мячей.

    О победе Иммобиле стало известно еще в августе 2020 года, но награду форвард «Лацио» получил только сейчас.

    • Иммобиле взял «Золотую бутсу» впервые в карьере.
    • Иммобиле – первый итальянский футболист с 2007 года, выигравший «Золотую бутсу».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Лацио»

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    Сегодня, 16:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +239

      BRAZILES 4 минуты назад

      первый раз слышу эту фамилию имобиле

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