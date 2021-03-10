Иммобиле вручили «Золотую бутсу» за сезон-2019/20

первый раз слышу эту фамилию имобиле
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле получил «Золотую бутсу». Итальянец стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в сезоне-2019/20, забив 36 мячей.
О победе Иммобиле стало известно еще в августе 2020 года, но награду форвард «Лацио» получил только сейчас.
- Иммобиле взял «Золотую бутсу» впервые в карьере.
- Иммобиле – первый итальянский футболист с 2007 года, выигравший «Золотую бутсу».
La consegna della Scarpa d’oro a @ciroimmobile #CMonEagles pic.twitter.com/FwZgiYvC9L— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 10, 2021