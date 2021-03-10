Иммобиле вручили «Золотую бутсу» за сезон-2019/20

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле получил «Золотую бутсу». Итальянец стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в сезоне-2019/20, забив 36 мячей.

О победе Иммобиле стало известно еще в августе 2020 года, но награду форвард «Лацио» получил только сейчас.