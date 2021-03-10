«ПСЖ» осудил фанатов, сравнивших Шакиру с проституткой

8 марта фанаты «ПСЖ» представили подготовленные баннеры к ответном матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Eurosport.fr.
По информации источника, один из баннеров был посвящен певице Шакире – подруге защитника «Барсы» Жерара Пике. На баннере было написано «Шакира из Ла-Жункеры».
Ла-Жункера – каталонский город, расположенный на границе с Францией. Он известен большим количеством борделей и уличной проституцией.
«ПСЖ» осудил действия своих фанатов. Парижский клуб считает подобные послания «абсурдными и совершенно неприемлемыми».
- В первом матче «ПСЖ» разгромил «Барселону» – 4:1.
- Начало ответной встречи – в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Источник: Eurosport.fr