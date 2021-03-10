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    «ПСЖ» осудил фанатов, сравнивших Шакиру с проституткой

    8 марта фанаты «ПСЖ» представили подготовленные баннеры к ответном матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Eurosport.fr.

    По информации источника, один из баннеров был посвящен певице Шакире – подруге защитника «Барсы» Жерара Пике. На баннере было написано «Шакира из Ла-Жункеры».

    Ла-Жункера – каталонский город, расположенный на границе с Францией. Он известен большим количеством борделей и уличной проституцией.

    «ПСЖ» осудил действия своих фанатов. Парижский клуб считает подобные послания «абсурдными и совершенно неприемлемыми».

    • В первом матче «ПСЖ» разгромил «Барселону» – 4:1.
    • Начало ответной встречи – в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Eurosport.fr

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    10.03.2021 15:59
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2021, 18:23

      Шакиру не надо ни с кем сравнивать, она создана не для сравнения...)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 марта 2021, 18:03

      придурков в любой стране хватает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 10 марта 2021, 17:38

      М-да... дураков везде хватает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 10 марта 2021, 16:42

      В чем прикол вместо поддержки своей команды оскорблять чужую команду?

      10
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      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > bset 10 марта 2021, 18:25

      так еще и даже не команду, а жену одного из футболистов. Это еще хуже

      1
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      Рейтинг: +1608

      кто там 10 марта 2021, 16:19

      Осудительный моментик)
      Хоть пуке тот ещё твитераст, но подружку то его зачем трогать?)

      1
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