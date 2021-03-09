L’Equipe: Неймар снова звонил Месси и рассказывал о Париже. Он хочет видеть аргентинца в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не оставляет попыток склонить форварда «Барселоны» Лионеля Месси к переходу в парижский клуб.

Бразилец снова звонил капитану «Барселоны», чтобы убедить его перейти в «ПСЖ». Как и в феврале, Неймар рассказывал Месси о достоинствах клуба и жизни в столице Франции.