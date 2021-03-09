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    L’Equipe: Неймар снова звонил Месси и рассказывал о Париже. Он хочет видеть аргентинца в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не оставляет попыток склонить форварда «Барселоны» Лионеля Месси к переходу в парижский клуб.

    Бразилец снова звонил капитану «Барселоны», чтобы убедить его перейти в «ПСЖ». Как и в феврале, Неймар рассказывал Месси о достоинствах клуба и жизни в столице Франции.

    • Летом Месси станет свободным агентом, если «Барса» не убедит его продлить контракт.
    • Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, после чего ушел в «ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    09.03.2021 22:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3814

      solodealer 1 час назад

      "...Неймар снова звонил Месси и рассказывал о Париже...."
      Интересно, о чём речь? Неймар "рассказывал" о клубе ПСЖ или о Париже-городе?
      И, если второе, то что такое Париж в понимании Неймара?

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    • ...
      Рейтинг: +1468

      KalterJax 1 час назад

      Понятно, что месси, чтобы освежить карьеру, полезно будет перебраться в другой клуб! Но он столько уже лет в Барсе, я бы на его месте доиграл бы уже здесь! и Остался легендой одного клуба! как Тотти в Роме к примеру!

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