«Динамо» может летом бесплатно подписать Чорлуку

Московское «Динамо» следит за ситуацией с будущим защитника Ведрана Чорлуки в «Локомотиве».

По информации «Чемпионата», есть вероятность, что 35-летний футболист по окончании сезона сменит один столичный клуб на другой.

«Динамо» привлекает серьезный опыт выступлений хорвата в РПЛ, а также то, что летом он, вероятно, станет свободным агентом.