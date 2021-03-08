«Динамо» может летом бесплатно подписать Чорлуку

Московское «Динамо» следит за ситуацией с будущим защитника Ведрана Чорлуки в «Локомотиве».
По информации «Чемпионата», есть вероятность, что 35-летний футболист по окончании сезона сменит один столичный клуб на другой.
«Динамо» привлекает серьезный опыт выступлений хорвата в РПЛ, а также то, что летом он, вероятно, станет свободным агентом.
- В текущем сезоне Чорлука забил один гол и сделал один ассист в 22 матчах.
- За «Локомотив» он выступает с 2012 года.
- Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»