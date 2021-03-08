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    «Динамо» может летом бесплатно подписать Чорлуку

    Московское «Динамо» следит за ситуацией с будущим защитника Ведрана Чорлуки в «Локомотиве».

    По информации «Чемпионата», есть вероятность, что 35-летний футболист по окончании сезона сменит один столичный клуб на другой.

    «Динамо» привлекает серьезный опыт выступлений хорвата в РПЛ, а также то, что летом он, вероятно, станет свободным агентом.

    • В текущем сезоне Чорлука забил один гол и сделал один ассист в 22 матчах.
    • За «Локомотив» он выступает с 2012 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.03.2021 23:26
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