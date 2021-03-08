«СЭ»: Чорлука пропустил матч с «Арсеналом» из-за травмы

Центральный защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил повреждение, сообщает «СЭ».

Характер травмы 35-летнего футболиста не уточняется, однако, по информации источника, именно из-за проблем со здоровьем он пропустил сегодняшний матч с тульским «Арсеналом».

Ожидается, что хорват восстановится к следующей игре против «Сочи», запланированной на 14 марта.