«СЭ»: Чорлука пропустил матч с «Арсеналом» из-за травмы

Центральный защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил повреждение, сообщает «СЭ».
Характер травмы 35-летнего футболиста не уточняется, однако, по информации источника, именно из-за проблем со здоровьем он пропустил сегодняшний матч с тульским «Арсеналом».
Ожидается, что хорват восстановится к следующей игре против «Сочи», запланированной на 14 марта.
- В текущем сезоне Чорлука забил один гол и сделал один ассист в 22 матчах.
- «Локомотив» разгромил «Арсенал» со счетом 3:0.
Источник: «Спорт-Экспресс»