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    Мусаев, Хвича и Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Зенитом». Дзюба, Барриос и Вендел выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 21-го тура РПЛ.

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Зотов, Старфельт, Бакаев, Макаров, Самошников, Мусаев, Кварацхелия, Йевтич, Деспотович.

    «Зенит»: Лунeв, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Оздоев, Барриос, Кузяев, Вендел, Азмун, Дзюба.

    • Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
    • На игре не будут работать офсайдные линии VAR.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Рубин» идет девятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5405

      житель СПб 38 минут назад

      Чего спорить по пенальти?! Сколько говорю по любым командам: нечего руками махать в своей штрафной! Машешь? Пеняй на себя! Поэтому считаю пенальти - правильным.
      А вот то, что весь тайм комментаторы только и делали, что жалели "бедный Рубин" - более чем раздражало! То есть Спартак сделать на его территории - он не бедный, а как с Зенитом играть - то сразу бедный! И еще кто-то говорит о том, что Матч-ТВ прозенитовский?!
      Третье. Просто возмущен, какое поле "подготовил" Рубин для игры. Именно специально подготовил, поскольку прямо сказали, что у него состояние хуже, чем у второго, резервного поля. Такого огорода вместо поля я не видел давно (у приличных команд).
      И четвертое. Даже у меня, всегда поддерживающего наших напов, огромное раздражение. Вообще, давно заметил: если у Азмуна игра не идет, она не идет до конца. Его надо с поля убирать! Почему? Потому что стоит, и ждет, когда мяч до него докатится. Ну не можем мы играть без 2-х игроков - даже талантливых.

      2
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      Рейтинг: +45723

      portero > житель СПб 24 минуты назад

      Глядя вчера игру думал там плохое поле, но сегодня это писец говномеска...
      У Азмуна очень редко игра идёт, днищее он , столько моментов порет и никогда не пашет...

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      Рейтинг: +7802

      NewLife 39 минут назад

      У Рубина нет сил прессинговать, поэтому проиграет, несмотря на то, что немытые показывают примитивный футбол прошлого века: пешком через центр и навес в штрафную. Синит всегда выигрывает, когда ему позволяют так играть.

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      Рейтинг: +2545

      Питерский князь 44 минуты назад

      И долго нам еще нового тренера ждать?

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      Рейтинг: +4576

      BarStep 1 час назад

      Удачи желают неудачникам))..
      Поэтому Зениту - только победы., ничья нас тоже не устроит!

      2
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      Рейтинг: +45723

      portero > BarStep 23 минуты назад

      Азмуну надо было удачи желать, ибо он неудачник...

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      Рейтинг: +26861

      oyabun 1 час назад

      Удачи Рубину!

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