Мусаев, Хвича и Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Зенитом». Дзюба, Барриос и Вендел выйдут у гостей

Чего спорить по пенальти?! Сколько говорю по любым командам: нечего руками махать в своей штрафной! Машешь? Пеняй на себя! Поэтому считаю пенальти - правильным.
А вот то, что весь тайм комментаторы только и делали, что жалели "бедный Рубин" - более чем раздражало! То есть Спартак сделать на его территории - он не бедный, а как с Зенитом играть - то сразу бедный! И еще кто-то говорит о том, что Матч-ТВ прозенитовский?!
Третье. Просто возмущен, какое поле "подготовил" Рубин для игры. Именно специально подготовил, поскольку прямо сказали, что у него состояние хуже, чем у второго, резервного поля. Такого огорода вместо поля я не видел давно (у приличных команд).
И четвертое. Даже у меня, всегда поддерживающего наших напов, огромное раздражение. Вообще, давно заметил: если у Азмуна игра не идет, она не идет до конца. Его надо с поля убирать! Почему? Потому что стоит, и ждет, когда мяч до него докатится. Ну не можем мы играть без 2-х игроков - даже талантливых.
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 21-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Зотов, Старфельт, Бакаев, Макаров, Самошников, Мусаев, Кварацхелия, Йевтич, Деспотович.
«Зенит»: Лунeв, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Оздоев, Барриос, Кузяев, Вендел, Азмун, Дзюба.
- Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
- На игре не будут работать офсайдные линии VAR.
- «Зенит» лидирует в РПЛ. «Рубин» идет девятым.