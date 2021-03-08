Луценко, Кангва и Рассказов – в старте «Арсенала». Камано, Мухин и Мурило выйдут у «Локомотива»

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Локомотива» на матч 21-го тура РПЛ.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Рассказов, Бауэр, Ткачев, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Костадинов, Луценко.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Мурило, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.
- Начало матча – в 14:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- «Арсенал» занимает 15-е место. «Локомотив» – седьмой.
Источник: Бомбардир.ру