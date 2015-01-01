Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Луценко, Кангва и Рассказов – в старте «Арсенала». Камано, Мухин и Мурило выйдут у «Локомотива»

    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Локомотива» на матч 21-го тура РПЛ.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Рассказов, Бауэр, Ткачев, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Костадинов, Луценко.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Мурило, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

    • Начало матча – в 14:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
    • «Арсенал» занимает 15-е место. «Локомотив» – седьмой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2278

      PAREVG. 48 минут назад

      Камано и Мурило в основе, то есть игра будет 11 на 9...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83454
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru