Матч «Арсенал» – «Локомотив» пройдет без использования офсайдных линий VAR

Пресс-служба РФС предупредила, что в матче 21-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Локомотивом» система VAR будет работать неполноценно.
Игра пройдет без использования офсайдных линий по причине неготовности стадиона. Остальные функции видеоповторов должны действовать в штатном режиме.
- Матч «Арсенал» – «Локомотив» состоится сегодня в Туле.
- Начало встречи – в 14:00 по московскому времени.
- «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Локомотив» – седьмое.
Источник: Официальный твиттер РФС