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    Матч «Арсенал» – «Локомотив» пройдет без использования офсайдных линий VAR

    Пресс-служба РФС предупредила, что в матче 21-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Локомотивом» система VAR будет работать неполноценно.

    Игра пройдет без использования офсайдных линий по причине неготовности стадиона. Остальные функции видеоповторов должны действовать в штатном режиме.

    • Матч «Арсенал» – «Локомотив» состоится сегодня в Туле.
    • Начало встречи – в 14:00 по московскому времени.
    • «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Локомотив» – седьмое.

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    Источник: Официальный твиттер РФС

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4446

      Давид59 1 час назад

      Не очень понятно. Офсайдные линии ВАР чертит на экране монитора. Причём тут неготовность стадиона?

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      Рейтинг: +10016

      paracetamol 2 часа назад

      Ну из оффсайда арсу и налупят!

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