Матч «Арсенал» – «Локомотив» пройдет без использования офсайдных линий VAR

Пресс-служба РФС предупредила, что в матче 21-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Локомотивом» система VAR будет работать неполноценно.

Игра пройдет без использования офсайдных линий по причине неготовности стадиона. Остальные функции видеоповторов должны действовать в штатном режиме.