Сборная России поздравила женщин с 8 марта

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный пост в твиттере, посвященный Международному женскому дню.

«Дорогие женщины, поздравляем вас с 8 марта. С вами наша жизнь становится ярче, интереснее и счастливее. Мы вас очень любим и ценим», – говорится в публикации.

Ближайший матч российская сборная проведет 24 марта.

Команда стартует в отборе ЧМ-2022 гостевой игрой против Мальты.