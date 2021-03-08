Сборная России поздравила женщин с 8 марта

И ПОЧЕМУ в ЧЕРНОЙ футболке????????????????????????????!
Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный пост в твиттере, посвященный Международному женскому дню.
«Дорогие женщины, поздравляем вас с 8 марта. С вами наша жизнь становится ярче, интереснее и счастливее. Мы вас очень любим и ценим», – говорится в публикации.
- Ближайший матч российская сборная проведет 24 марта.
- Команда стартует в отборе ЧМ-2022 гостевой игрой против Мальты.
Дорогие женщины, поздравляем вас с 8 марта. С вами наша жизнь становится ярче, интереснее и счастливее. Мы вас очень любим и ценим #СборнаяРоссии pic.twitter.com/faRegbaJZh— Сборная России (@TeamRussia) March 8, 2021