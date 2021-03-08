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    Сборная России поздравила женщин с 8 марта

    Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный пост в твиттере, посвященный Международному женскому дню.

    «Дорогие женщины, поздравляем вас с 8 марта. С вами наша жизнь становится ярче, интереснее и счастливее. Мы вас очень любим и ценим», – говорится в публикации.

    • Ближайший матч российская сборная проведет 24 марта.
    • Команда стартует в отборе ЧМ-2022 гостевой игрой против Мальты.

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    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4536

      Cleaner 2 минуты назад

      И ПОЧЕМУ в ЧЕРНОЙ футболке????????????????????????????!

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      Рейтинг: +4536

      Cleaner 3 минуты назад

      Ну не сборная поздравила, а ее пресс-служба...

      0
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      Рейтинг: +14063

      alarm 13 минут назад

      и картинка в красно-белых цветах, что как бы намекает)

      ХРЯКИ, Я ТОЖЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ!

      0
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      Рейтинг: +1463

      фанат джигурды 28 минут назад

      Лигейного, Гаврошу и Фадейку тоже с праздником!!!

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