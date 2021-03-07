«Аль-Садд» стал чемпионом Катара. Хави выиграл шестой трофей в качестве тренера

«Аль-Садд» досрочно выиграл чемпионство в высшей лиге Катара.

Команда Хави стала недосягаемой для конкурентов, набрав 50 очков в 18 турах.

Это первый титул чемпиона страны и шестой трофей в целом в тренерской карьере испанца.

Хави возглавляет «Аль-Садд» с мая 2019 года.

Он не намерен покидать катарский клуб до 2022 года.

«Барселона» хочет назначить его ближайшим летом.