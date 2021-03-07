«Аль-Садд» стал чемпионом Катара. Хави выиграл шестой трофей в качестве тренера

Пусть набирается опыта. Дорога у него одна -в Барселону.
«Аль-Садд» досрочно выиграл чемпионство в высшей лиге Катара.
Команда Хави стала недосягаемой для конкурентов, набрав 50 очков в 18 турах.
Это первый титул чемпиона страны и шестой трофей в целом в тренерской карьере испанца.
- Хави возглавляет «Аль-Садд» с мая 2019 года.
- Он не намерен покидать катарский клуб до 2022 года.
- «Барселона» хочет назначить его ближайшим летом.
#البطولة_75الزعيم يحرز لقب الدوري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه .. الف مبروك لكل عشاق #السد pic.twitter.com/eeuSXRJSgO— #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) March 7, 2021