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    «Единственный и неповторимый». «Зенит» поздравил Спаллетти с днем рождения

    Итальянский тренер Лучано Спаллетти празднует 62-летие. Его поздравил действующий чемпион «Зенит».

    «С днем рождения, единственный и неповторимый Лучано Спаллетти!» – написали зенитовцы.

    • Итальянец тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
    • Он дважды выигрывал с командой чемпионат России.
    • Спаллетти не тренирует с 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9277

      Литейный4 5 минут назад

      Спаллетти в Зените:
      Чемпион России (2): 2010, 2011/2012
      Обладатель Кубка России (1): 2009/2010
      Обладатель Суперкубка России (1): 2011
      Серебряный призёр Суперкубка России (2): 2012, 2013
      Серебряный призёр чемпионата России (2): 2012/13, 2013/14

      У свиней столько титулов за 20 лет не наберётся. У них одни ржавые жестянки Кубков Соли. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +5323

      житель СПб 10 минут назад

      Сложный итальянский характер... Но один из лучших тренеров Зенита! Оставил большой след, вклад в мастерство команды.

      1
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      Рейтинг: -1207

      alarm_иг 16 минут назад

      Это не тот ли Спаггети, который даже после увольнения из бомжарни, еще года полтора получал зарплату от газпрома? Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: +269

      вальтер 79 25 минут назад

      с днем рождения Спал ты лучший Коуч всегда ждем обратно в Зенит

      3
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      Рейтинг: +12105

      KLIM777 51 минуту назад

      Настоящий коуч! С др!

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