Спаллетти в Зените:
Чемпион России (2): 2010, 2011/2012
Обладатель Кубка России (1): 2009/2010
Обладатель Суперкубка России (1): 2011
Серебряный призёр Суперкубка России (2): 2012, 2013
Серебряный призёр чемпионата России (2): 2012/13, 2013/14
У свиней столько титулов за 20 лет не наберётся. У них одни ржавые жестянки Кубков Соли. Гыгыгы
Итальянский тренер Лучано Спаллетти празднует 62-летие. Его поздравил действующий чемпион «Зенит».
«С днем рождения, единственный и неповторимый Лучано Спаллетти!» – написали зенитовцы.
- Итальянец тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
- Он дважды выигрывал с командой чемпионат России.
- Спаллетти не тренирует с 2019 года.
С днем рождения, единственный и неповторимый Лучано Спаллетти! pic.twitter.com/g1XFtSWK7W— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 7, 2021