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    Тест: кино или настоящий футбол?

    Помазун, Васин и Рондон – в старте ЦСКА на игру с «Ахматом»; у грозненцев сыграют Семенов, Швец и Мелкадзе

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ахмата» на матч 21-го тура чемпионата России.

    ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Фернандес, Васин, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Эджуке, Кучаев, Влашич, Рондон.

    «Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богасавац, Бериша, Швец, Силва, Харин, Мелкадзе.

    • Матч пройдет в Москве на «ВЭБ Арене».
    • Начало игры – в 14:00 мск.
    • ЦСКА занимает второе место в таблице РПЛ, «Ахмат» – 11-е.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4335

      mamba9090909 2 часа назад

      В этой игре ЦСКА несомненно фаворит, тем более играют дома, но Ахмат, в конце то концов, должен показать волю. Или как?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +42834

      MaxRnD 2 часа назад

      Опять на ключевые игры тура ЦСКА-Ахмат, Ростов-Сочи и Спартак - Краснодар назначены либо питерские, либо пропитерские свистки ...
      Картина маслом, больше ничего, никому объяснять не надо ... и так всё понятно

      2
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      ...
      Рейтинг: +4335

      mamba9090909 > MaxRnD 2 часа назад

      Что, опять яйца распухли? Или пол неровный?))

      1
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      Рейтинг: +42834

      MaxRnD > mamba9090909 2 часа назад

      Не напрягайся, у тебя это плохо получается

      1
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      Рейтинг: +4335

      mamba9090909 > MaxRnD 1 час назад

      Я то не напрягаюсь, мне смешно, как ты тут суетишься, соломку стелешь заранее, чтобы оправдать плохую игру своей команды. Даже Спартак с ЦСКА прицепил к этому.)) Надо же, сколько ключевых игр насобирал!

      1
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      Рейтинг: +42834

      MaxRnD > mamba9090909 1 час назад

      После того как слёзы, сопли и слюни вытрешь, должен, наконец-то развидеть что Спартак "прицеплен" по причине наличия количества очков большего чем у Ростова, следовательно всё логично. Или может с логикой у тебя проблемы ?

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      Рейтинг: +42834

      MaxRnD > mamba9090909 1 час назад

      Ну что болезный, с первых минут уже "непредвзятое" судейство понеслось ?
      Где не назначенный пенальти за руку Семёнова в своей штрафной ?

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      Рейтинг: +4335

      mamba9090909 > MaxRnD 1 час назад

      Семёнов не играл рукой. И прямого удара не было. Мяч отскочил от газона. А вот самому дорогому и распиареному Влашичу, надо бить в створ ворот, из голевой позиции, а не по воробьям. Или ему тоже судья помешал? Как и в прошлой игре, при пробитии пенальти. А насчёт соплей слёз и слюней, это ты к себе. Меня лично мало трогают эти игры. Для меня ключевая игра будет в понедельник.))

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      Рейтинг: +4566

      BarStep > MaxRnD 30 минут назад

      ==Картина маслом, больше ничего, никому объяснять не надо ... и так всё понятно==
      .. И всё же мне не понятно, что тебе понятно и что всё таки никому объяснять не надо?
      Это все кто не из Питера - пропитерские что ли? Действительно удобная позиция, прав mamba, - так сказать удобно оправдать свою не состоятельность при любом исходе и не только в футболе..

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      Рейтинг: +42834

      MaxRnD > BarStep 34 секунды назад

      Это "все кто" конкретно Мешков
      Про несостоятельность в ЛЧ вспоминайте
      А чтобы лишний раз глупых вопросов по сабжу не задавать читай мои комменты на 1-3 странице профиля

      0
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      Рейтинг: +11394

      Skull_Boy 2 часа назад

      Васин я в тебя верю

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      Рейтинг: +20911

      Боцман59rus 2 часа назад

      Наблюдаем за Васиным, не игрок - Феномен!!!
      Удачи ЦСКА, должны догонять, со Спартаком все понятно, очередной минус сезон из жизни

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      Рейтинг: +843

      Радио1000шумеров > Боцман59rus 47 минут назад

      Может с ним, наконец, провели разъяснительную беседу и пояснили, что ворота соперника находятся на противоположной половине поля и голы должны залетать ТУДА?

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