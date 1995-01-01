Помазун, Васин и Рондон – в старте ЦСКА на игру с «Ахматом»; у грозненцев сыграют Семенов, Швец и Мелкадзе

В этой игре ЦСКА несомненно фаворит, тем более играют дома, но Ахмат, в конце то концов, должен показать волю. Или как?
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ахмата» на матч 21-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Фернандес, Васин, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Эджуке, Кучаев, Влашич, Рондон.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богасавац, Бериша, Швец, Силва, Харин, Мелкадзе.
- Матч пройдет в Москве на «ВЭБ Арене».
- Начало игры – в 14:00 мск.
- ЦСКА занимает второе место в таблице РПЛ, «Ахмат» – 11-е.