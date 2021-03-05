«Крылья Советов» объявили о переносе матча со «Спартаком-2»

Матч 35-го тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Крыльями Советов» перенесен на другую дату.
Игра была запланирована на 7 апреля, но из-за участия самарской команды в 1/4 финала Кубка России встреча состоится позднее.
«С учетом результатов выступления «КC» в Кубке России, матч может быть назначен на одну из следующих дат: 21 апреля, 12 мая и 5 мая», – говорится в заявлении самарского клуба.
- «Крылья» лидируют в ФНЛ по итогам 27 туров.
- В четвертьфинале Кубка России команда сыграет с московским «Динамо».
Источник: Официальный твиттер «Крыльев Советов»