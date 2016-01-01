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    «Крылья Советов» объявили о переносе матча со «Спартаком-2»

    Матч 35-го тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Крыльями Советов» перенесен на другую дату.

    Игра была запланирована на 7 апреля, но из-за участия самарской команды в 1/4 финала Кубка России встреча состоится позднее.

    «С учетом результатов выступления «КC» в Кубке России, матч может быть назначен на одну из следующих дат: 21 апреля, 12 мая и 5 мая», – говорится в заявлении самарского клуба.

    • «Крылья» лидируют в ФНЛ по итогам 27 туров.
    • В четвертьфинале Кубка России команда сыграет с московским «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Крыльев Советов»

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