«Рома» продлила контракт с защитником Ибаньесом

На Бомбе (слава ей)опять идиллия.
И красит футболиста не игра,
а лишь фамилия.
для любителей #сампридумал))
«Рома» объявила о заключении нового соглашения с центральным защитником Рожером Ибаньесом.
Римский клуб и 22-летний футболист продлили контракт до июня 2025 года.
- Ибаньес выступает за «Рому» с января 2020 года.
- В активе бразильца 36 матчей и один забитый гол.
«So di dover continuare a crescere e ho una certezza: darò tutto me stesso per l'#ASRoma nei prossimi anni»Leggi la notiziahttps://t.co/f8PhBElpzJ#ASRoma @ibanez41oficial pic.twitter.com/Ca2TZ4VcFl— AS Roma (@OfficialASRoma) March 4, 2021