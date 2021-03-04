Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    «Рома» продлила контракт с защитником Ибаньесом

    «Рома» объявила о заключении нового соглашения с центральным защитником Рожером Ибаньесом.

    Римский клуб и 22-летний футболист продлили контракт до июня 2025 года.

    • Ибаньес выступает за «Рому» с января 2020 года.
    • В активе бразильца 36 матчей и один забитый гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ромы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2021 19:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1672

      Алехсбургер. 10 часов назад

      На Бомбе (слава ей)опять идиллия.
      И красит футболиста не игра,
      а лишь фамилия.

      для любителей #сампридумал))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3084

      АртурZaСМ 11 часов назад

      Иб.а.нец, конечно, хороший футболист, но Иб.анцу в РПЛ категорически нельзя...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83403
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru