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    Кокорин – в запасе «Фиорентины» на матч с «Ромой». Россиянин не попадает в старт пятый раз подряд

    Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Ромой». Россиянин Александр Кокорин остался в запасе хозяев.

    «Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелла, Мартинес, Венути, Амрабат, Пульгар, Кастровилли, Игор, Рибери, Влахович.

    «Рома»: Лопес, Манчини, Кристанте, Кумбулла, Перес, Верету, Диавара, Спинаццола, Пеллегрини, Мхитарян, Майорал.

    Встреча начнется в 22:45 по Москве.

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    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    03.03.2021 21:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +23127

      пьяныйхоровод 7 часов назад

      Боятся выпускать , а то он выйдет и кааааааааааак порвёт всех . Берегут на крайний случай ( как атомную бомбу).

      0
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      Рейтинг: +4445

      Давид59 15 часов назад

      Саша - хороший парень, но надо ему самому себе признаться - организм нагрузок не выдерживает (смотри судьбу Шюрле)

      0
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      Рейтинг: +45624

      portero > Давид59 4 часа назад

      Какой организм выдержит, так бухать и потом еще тренироааться надо, на игру уже сил нет...

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      Рейтинг: +3804

      solodealer 17 часов назад

      "...Кокорин ... не попадает в старт пятый раз подряд..."
      ...И ЭТО РЕКОРД ДЛЯ РОССИЯН В СЕРИИ А!)))

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      Рейтинг: +3804

      solodealer > solodealer 16 часов назад

      ОШИБКА!!! Прошу "пардону"...
      Кокорин - не первый! ("...Миранчук в восьмой раз подряд начнет матч «Аталанты» в запасе...")
      Весь футбольный мир следит за яростной дуэлью россиских суперзвёзд!))

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      Рейтинг: +331

      Aleksey! 17 часов назад

      Гнать его надо. Дармоед. Ему же похер. Ему это даже не нужно.

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