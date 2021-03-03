Кокорин – в запасе «Фиорентины» на матч с «Ромой». Россиянин не попадает в старт пятый раз подряд

Боятся выпускать , а то он выйдет и кааааааааааак порвёт всех . Берегут на крайний случай ( как атомную бомбу).
Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Ромой». Россиянин Александр Кокорин остался в запасе хозяев.
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелла, Мартинес, Венути, Амрабат, Пульгар, Кастровилли, Игор, Рибери, Влахович.
«Рома»: Лопес, Манчини, Кристанте, Кумбулла, Перес, Верету, Диавара, Спинаццола, Пеллегрини, Мхитарян, Майорал.
Встреча начнется в 22:45 по Москве.