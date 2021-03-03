У Полоза родился сын

Спасибо за сборы FC Rostov.
Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз во второй раз стал отцом. Об этом пишет пресс-служба клуба.
- В 2015 году у Полоза родился мальчик, которого назвали Матвеем.
- В этом сезоне форвард забил 5 голов в 19 матчах РПЛ.
Дмитрий Полоз во второй раз стал отцомВ семье нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза и его жены Елизаветы произошло пополнение – родился сын.Поздравляем с этим прекрасным событием. Желаем крепкого здоровья, пусть малыш радует родителей! pic.twitter.com/ZdwDG1SEr7— Football Club Rostov (@rostovfc) March 3, 2021