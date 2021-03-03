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    У Полоза родился сын

    Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз во второй раз стал отцом. Об этом пишет пресс-служба клуба.

    • В 2015 году у Полоза родился мальчик, которого назвали Матвеем.
    • В этом сезоне форвард забил 5 голов в 19 матчах РПЛ.

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    Источник: Твиттер «Ростова»

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