У Полоза родился сын

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз во второй раз стал отцом. Об этом пишет пресс-служба клуба.

В 2015 году у Полоза родился мальчик, которого назвали Матвеем.

В этом сезоне форвард забил 5 голов в 19 матчах РПЛ.