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    Гвардиола: «Лучший клуб в Англии – «Ливерпуль». Лучший в мире – «Бавария»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о «Баварии» и «Ливерпуле».

    «Лучшая команда в мире – «Бавария», потому что она выиграла все. Лучший клуб в Англии – «Ливерпуль», потому что они чемпионы.

    Если ты хочешь взять титул, нужно побежать. В феврале или марте никто не может быть чемпионом», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

    • «Манчестер Сити» одержал 20 побед подряд.
    • Команда Гвардиолы идет на первом месте в АПЛ. Отрыв от «МЮ» – 12 очков.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +83334

      zigbert 1 час назад

      Наверное не хочет сглазить свой Ман Сити.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      Fusballer 6 часов назад

      Лучший клуб во Вселенной - Зенит!
      Лучший тренер во Вселенной - Черчесов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5297

      житель СПб 8 часов назад

      Лучший тренер в мире - все таки Гвардиола!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7200

      Puddle 9 часов назад

      Самый позорный в мире- Сраптаг! ггг

      2
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