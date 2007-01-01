Гвардиола: «Лучший клуб в Англии – «Ливерпуль». Лучший в мире – «Бавария»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о «Баварии» и «Ливерпуле».

«Лучшая команда в мире – «Бавария», потому что она выиграла все. Лучший клуб в Англии – «Ливерпуль», потому что они чемпионы.

Если ты хочешь взять титул, нужно побежать. В феврале или марте никто не может быть чемпионом», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.