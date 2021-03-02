Миранчук: «В Бергамо меня начинают узнавать. Всегда говорят: «Forza Atalanta!»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, что его начинают узнавать в Бергамо.

«Очень нравится Верхний город, там очень красиво. И вообще – мне нравится Бергамо, потому что потихоньку начинают узнавать меня.

Все очень добры, с улыбкой подходят и говорят всегда: «Forza Atalanta!» Мне это нравится, я очень рад, что такие люди здесь живут», – сказал Миранчук.

Миранчук перешел в «Аталанту» прошлой осенью.

В активе россиянина четыре гола и один ассист в 19 матчах.

Миранчук: «Выбрал Серию А, так как хочу прогрессировать. Разница с РПЛ – большая»