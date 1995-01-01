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    Миранчук: «В Бергамо меня начинают узнавать. Всегда говорят: «Forza Atalanta!»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, что его начинают узнавать в Бергамо.

    «Очень нравится Верхний город, там очень красиво. И вообще – мне нравится Бергамо, потому что потихоньку начинают узнавать меня.

    Все очень добры, с улыбкой подходят и говорят всегда: «Forza Atalanta!» Мне это нравится, я очень рад, что такие люди здесь живут», – сказал Миранчук.

    • Миранчук перешел в «Аталанту» прошлой осенью.
    • В активе россиянина четыре гола и один ассист в 19 матчах.

    Миранчук: «Выбрал Серию А, так как хочу прогрессировать. Разница с РПЛ – большая»

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    Источник: ютуб-канал «Аталанты»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5172

      playsh 8 часов назад

      Ты не путаешь этих добрых,узнающих тебя людей с обслуживающим персоналом Аталанты?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15916

      vladimir-7 8 часов назад

      Алексей, в Москву приедешь и все будут говорить: о Чиполино из Италии.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15916

      vladimir-7 > vladimir-7 6 часов назад

      А когда Кокорин приедет, то все будут говорить: о Чиполетто
      приехал и он тоже из Италии.

      0
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