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    Иммобиле может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в Англии.

    По информации Daily Star, «Тоттенхэм» рассмотрит вариант с трансфером итальянца в случае ухода Гарри Кейна.

    • В этом сезоне Иммобиле провел за «Лацио» 28 матчей, забил 19 голов и сделал четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость 31-летнего форварда – 45 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Star

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    Комментарии3
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      Рейтинг: 0

      nadezhdawuus 12 часов назад

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      0
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      Рейтинг: +186

      isakkobelini 12 часов назад

      полноценно вряд ли сможет заменить.

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      Рейтинг: -721

      СуперПАВ9 16 часов назад

      Они издевпются за 31 такие деньги

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