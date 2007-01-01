Иммобиле может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в Англии.
По информации Daily Star, «Тоттенхэм» рассмотрит вариант с трансфером итальянца в случае ухода Гарри Кейна.
- В этом сезоне Иммобиле провел за «Лацио» 28 матчей, забил 19 голов и сделал четыре ассиста.
- Рыночная стоимость 31-летнего форварда – 45 миллионов евро.