Ловрен – фанатам «Зенита»: «Держимся вместе, несмотря ни на что»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен обратился к болельщикам своей команды.

«Мы не уменьшим амбиции, но нам нужно увеличить усилия! Простого пути нет. Держимся вместе, несмотря ни на что. Спасибо за вашу вчерашнюю поддержку», – написал Ловрен в инстаграме.