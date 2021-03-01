Ловрен – фанатам «Зенита»: «Держимся вместе, несмотря ни на что»

Играли против Ростова с большой натугой. Может и хорошо, что Караваев выкатил в конце под удар Байрамяну. Иначе бы настрой на игры был бы по-прежнему неправильный. А так поняли, что пора "включаться"
Защитник «Зенита» Деян Ловрен обратился к болельщикам своей команды.
«Мы не уменьшим амбиции, но нам нужно увеличить усилия! Простого пути нет. Держимся вместе, несмотря ни на что. Спасибо за вашу вчерашнюю поддержку», – написал Ловрен в инстаграме.
- «Зенит» неделю назад вылетел из Кубка России.
- В субботу петербургская команда не сумела победить «Ростов» (2:2).