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    Ловрен – фанатам «Зенита»: «Держимся вместе, несмотря ни на что»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен обратился к болельщикам своей команды.

    «Мы не уменьшим амбиции, но нам нужно увеличить усилия! Простого пути нет. Держимся вместе, несмотря ни на что. Спасибо за вашу вчерашнюю поддержку», – написал Ловрен в инстаграме.

    • «Зенит» неделю назад вылетел из Кубка России.
    • В субботу петербургская команда не сумела победить «Ростов» (2:2).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Деяна Ловрена

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    01.03.2021 00:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4445

      Давид59 1 марта, 10:43

      Играли против Ростова с большой натугой. Может и хорошо, что Караваев выкатил в конце под удар Байрамяну. Иначе бы настрой на игры был бы по-прежнему неправильный. А так поняли, что пора "включаться"

      1
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      Рейтинг: +4276

      mamba9090909 1 марта, 09:50

      Пора уже просыпаться. Осталось 10 туров и лишь 5 очков разрыв. Если продолжить дремать, этот разрыв быстро исчезнет.

      3
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      Рейтинг: +2563

      neveldomha 1 марта, 09:31

      Предлагаю на следующую домашнюю игру устроить акцию "ПРОСНИСЬ ЗЕНИТ'" Всем фанатам перед свистком включить на телефонах звук будильника на полную громкость и баннер на всю трибуну. Зенит проснись!

      4
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      Рейтинг: +901

      zarsm 1 марта, 09:29

      Ловрен такую звезду европейского футбола из себя возомнил, а на деле посредственный защитник.

      1
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      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB 1 марта, 09:26

      И опять оправдания, делом докажите, сказать херню всегда успеете.

      1
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      Рейтинг: +1839

      ААМ 1 марта, 08:40

      Итоги 20 тура показали, что российский футбол достиг дна. ЛЧ и ЛЕ лишь подтвердили это.

      1
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      Рейтинг: -1226

      Бoрат 1 марта, 01:48

      Мы держимся , а Дзюба не только держится , но еще и " массирует " . Гыгыгы .

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