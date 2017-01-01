Вендел, Азмун и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Ростовом»; Карпин выпустит Махатадзе и Соу

Смотрю матч, не пойму почему на 17 минуте Дзюбе желтую не дали? Влез не в свои разборки, откровенный толчок да ещё нецензурная брань в присутствии арбитра. Задротам карточек не дают?
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ростова» на матч 20-го тура РПЛ.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Норманн, Алмквист, Полоз, Соу.
- Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» – пятое.