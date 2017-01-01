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    Вендел, Азмун и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Ростовом»; Карпин выпустит Махатадзе и Соу

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ростова» на матч 20-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Норманн, Алмквист, Полоз, Соу.

    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
    • «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» – пятое.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2431

      lordmrv 10 минут назад

      Смотрю матч, не пойму почему на 17 минуте Дзюбе желтую не дали? Влез не в свои разборки, откровенный толчок да ещё нецензурная брань в присутствии арбитра. Задротам карточек не дают?

      1
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      Рейтинг: +17

      SpartakFirst064 16 минут назад

      Ростов Саратов за вас,вперёд к победе!!!!

      -1
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      Рейтинг: +17351

      slavutiq70 21 минуту назад

      Ну давай Ростов поехали!!!!Валера верим!!!!

      1
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      Рейтинг: +4537

      BarStep 40 минут назад

      Кержаков!? Почему? Зачем?

      0
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      Рейтинг: -1334

      Аденн 44 минуты назад

      Ростову удачи, изнасилуй лазурных вонючек.

      1
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      Рейтинг: +2825

      Semenycch > Аденн 42 минуты назад

      Ты не ври, что ты из Краснодара. Но твоему поведению от тебя поросячьими помоями за версту воняет!

      2
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      Рейтинг: -1334

      Аденн > Semenycch 25 минут назад

      бомжик, а уж как от тебя воняет не описать, потому писял я, на тебя.

      -1
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      Рейтинг: +76

      cheser1970 45 минут назад

      норм удачи Зениту главное зрелищная игра порадуйте болельщиков

      1
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      Рейтинг: +2825

      Semenycch 49 минут назад

      Состав боевой! Барриос, Азмун в составе!

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