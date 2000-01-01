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    «Спартак» внес Гулиева в заявку на сезон

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев сможет принять участие в весенней части РПЛ.

    24-летний футболист включен в заявку московской команды, о чем свидетельствует отметка на официальном сайте лиги.

    • В мае 2020 года Гулиева перевели в дубль за нарушение командной дисциплины.
    • По информации «СЭ», его наказали за некорректное общение с членами тренерского штаба.
    • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ по итогам 19 туров.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии14
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      Рейтинг: +8897

      Литейный4 56 минут назад

      Это тот который с кулаками бросался на людей на пешеходном переходе? Ну и командочка. Еще и Свинси Промяс скрылся в свинарнике от правосудия. Собрались уголовнички. Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: +17332

      slavutiq70 1 час назад

      Бакаева,сплавляют этого вносят,,,,странно,Походу опять Зарема рулит,,,

      2
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      Рейтинг: +26689

      oyabun 1 час назад

      Нафига?!!

      1
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      Рейтинг: +14155

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Зарема присоветовала.
      )))))))))))))))
      Да и тедескин хочет, чтобы к окончанию его "блистательной тренерской карьеры" в Спартаке от команды остались руины...

      0
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      Рейтинг: +8356

      Hektor 84 > derrik2000 1 час назад

      Меня поражает сколько в тебе желчи

      3
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      Рейтинг: +1915

      Бриг 1 час назад

      Москвич натуральный. С американцами дружен (если они не на переходе). Футболист, правда, ******, но для Спартака просто находка.

      0
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      Рейтинг: +3428

      ziborock > Бриг 1 час назад

      В Зените таких пол команды!)))

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      Рейтинг: +1106

      nominum > Бриг 28 минут назад

      Натуральные москвичи ( коренные, т.е. имеющие в Москве дедушек и прадедушек.) спокойные люди. А вот всякий "цвет российской нации" выбившиеся из провинции, мнят себя элитой. Кавказцы ( и в том числе осетины- ибо Гулиев осетинская фамилия)- это вообще ПЦ!!! Они и на родине- то понтовитые, а в столице так вообще Чувство Собственного Величия зашкаливает.

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      Рейтинг: +8356

      Hektor 84 > nominum 14 минут назад

      Та на родине в чуркистане они по хамски себя не ведут. Уважение к старшим у них прививается с рождения. Но когда попадают за пределы родины это пздц, все кланяться им должны.

      0
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      Рейтинг: +20199

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Спартак нужно разкавказить. И чем быстрее, тем лучше.

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      Рейтинг: +2500

      AZ > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Согласен. Команда чебуреков... Раньше такой ерунды не было...

      1
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      Рейтинг: +6847

      Puddle 2 часа назад

      а я думал, этого огузка давно на шашлык порубили! Гыгыгы

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      Рейтинг: +3428

      ziborock > Puddle 1 час назад

      Ты как Дзюба, спец по огузкам зенитовцев!)))

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      Рейтинг: +6847

      Puddle > ziborock 1 час назад

      очередной несвязанный набор слов от тупого рыла! гыгыгы

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