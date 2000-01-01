«Спартак» внес Гулиева в заявку на сезон

Это тот который с кулаками бросался на людей на пешеходном переходе? Ну и командочка. Еще и Свинси Промяс скрылся в свинарнике от правосудия. Собрались уголовнички. Гыгыгы
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев сможет принять участие в весенней части РПЛ.
24-летний футболист включен в заявку московской команды, о чем свидетельствует отметка на официальном сайте лиги.
- В мае 2020 года Гулиева перевели в дубль за нарушение командной дисциплины.
- По информации «СЭ», его наказали за некорректное общение с членами тренерского штаба.
- «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ по итогам 19 туров.