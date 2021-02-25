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    Официально: вратарь Адамов перешел из «Краснодара» в «Сочи»

    «Сочи» объявил о трансфере голкипера «Краснодара» Дениса Адамова.

    Детали сделки и условия личного контракта футболиста не разглашаются.

    Новичок примет участие в тренировке «Сочи» уже сегодня вечером. Он выбрал себе первый игровой номер.

    • Адамов – воспитанник «Краснодара».
    • Вратарь провел три матча за основную команду и 56 игр за «Краснодар-2».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Сочи»

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