Официально: вратарь Адамов перешел из «Краснодара» в «Сочи»

«Сочи» объявил о трансфере голкипера «Краснодара» Дениса Адамова.
Детали сделки и условия личного контракта футболиста не разглашаются.
Новичок примет участие в тренировке «Сочи» уже сегодня вечером. Он выбрал себе первый игровой номер.
- Адамов – воспитанник «Краснодара».
- Вратарь провел три матча за основную команду и 56 игр за «Краснодар-2».
У нас тут вратарь ещe один будет. Но зачем писать, если все на картинке написано.Добро пожаловать, Денис! pic.twitter.com/l4nh6BLvi6— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 25, 2021