Официально: вратарь Адамов перешел из «Краснодара» в «Сочи»

«Сочи» объявил о трансфере голкипера «Краснодара» Дениса Адамова.

Детали сделки и условия личного контракта футболиста не разглашаются.

Новичок примет участие в тренировке «Сочи» уже сегодня вечером. Он выбрал себе первый игровой номер.

Адамов – воспитанник «Краснодара».

Вратарь провел три матча за основную команду и 56 игр за «Краснодар-2».