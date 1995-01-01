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    «Краснодар» отзаявил голкипера Адамова. Он близок к подписанию контракта с «Сочи»

    Вратарь Денис Адамов исключен из заявки «Краснодара» на остаток сезона РПЛ. В нынешнем чемпионате России футболист не вышел на поле ни разу.

    Как пишет журналист «Чемпионата» Андрей Панков в телеграме, Адамов близок к подписанию контракта с «Сочи».

    • На счету Адамова 15 матчей в текущем сезоне ФНЛ (19 пропущенных мячей, 6 сухих встреч).
    • Адамов – воспитанник «Краснодара».
    • «Сочи» идет в РПЛ выше «Краснодара».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11313

      Skull_Boy 30 минут назад

      Писец зато нереальная дыра Городов их устраивает, чем перспективный паренек и все начало конца

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