«Краснодар» отзаявил голкипера Адамова. Он близок к подписанию контракта с «Сочи»

Вратарь Денис Адамов исключен из заявки «Краснодара» на остаток сезона РПЛ. В нынешнем чемпионате России футболист не вышел на поле ни разу.

Как пишет журналист «Чемпионата» Андрей Панков в телеграме, Адамов близок к подписанию контракта с «Сочи».