«Краснодар» отзаявил голкипера Адамова. Он близок к подписанию контракта с «Сочи»

Писец зато нереальная дыра Городов их устраивает, чем перспективный паренек и все начало конца
Вратарь Денис Адамов исключен из заявки «Краснодара» на остаток сезона РПЛ. В нынешнем чемпионате России футболист не вышел на поле ни разу.
Как пишет журналист «Чемпионата» Андрей Панков в телеграме, Адамов близок к подписанию контракта с «Сочи».
- На счету Адамова 15 матчей в текущем сезоне ФНЛ (19 пропущенных мячей, 6 сухих встреч).
- Адамов – воспитанник «Краснодара».
- «Сочи» идет в РПЛ выше «Краснодара».