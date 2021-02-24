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    РПЛ по случаю возвращения Промеса показала его лучшие голы в лиге

    РПЛ отреагировала на возвращение Квинси Промеса в «Спартак». Пресс-служба подготовила нарезку лучших голов игрока.

    «Вспоминаем, как Квинси Промес играл за «Спартак». Какой из его голов считаете лучшим?» – написала лига.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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