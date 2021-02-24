РПЛ по случаю возвращения Промеса показала его лучшие голы в лиге

РПЛ отреагировала на возвращение Квинси Промеса в «Спартак». Пресс-служба подготовила нарезку лучших голов игрока.

«Вспоминаем, как Квинси Промес играл за «Спартак». Какой из его голов считаете лучшим?» – написала лига.