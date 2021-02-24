РПЛ по случаю возвращения Промеса показала его лучшие голы в лиге

РПЛ отреагировала на возвращение Квинси Промеса в «Спартак». Пресс-служба подготовила нарезку лучших голов игрока.
«Вспоминаем, как Квинси Промес играл за «Спартак». Какой из его голов считаете лучшим?» – написала лига.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
Вспоминаем, как Куинси Промес играл за «Спартак»⠀Какой из его голов считаете лучшим?⠀#ТинькоффРПЛ #Спартак #Промес pic.twitter.com/RgqUfh5SAy— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 24, 2021