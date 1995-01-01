Менди провел пятый матч на ноль. Это лучший результат сезона в ЛЧ

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«Челси» победил «Атлетико» (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
Вратарь Эдуар Менди провел пятый сухой матч в нынешнем розыгрыше турнира. Это лучший результат среди всех голкиперов.
Менди пропустил лишь в одной игре этого сезона Лиги чемпионов – на групповом этапе от «Ренна» (2:1).
- «Челси» купил Менди летом 2020 года у «Ренна» за 24 миллиона евро.
- Он провел за лондонцев 27 матчей во всех турнирах и пропустил 18 голов.