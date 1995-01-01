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    Менди провел пятый матч на ноль. Это лучший результат сезона в ЛЧ

    «Челси» победил «Атлетико» (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Вратарь Эдуар Менди провел пятый сухой матч в нынешнем розыгрыше турнира. Это лучший результат среди всех голкиперов.

    Менди пропустил лишь в одной игре этого сезона Лиги чемпионов – на групповом этапе от «Ренна» (2:1).

    • «Челси» купил Менди летом 2020 года у «Ренна» за 24 миллиона евро.
    • Он провел за лондонцев 27 матчей во всех турнирах и пропустил 18 голов.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      mayyakq0z 50 минут назад

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      -1
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      Рейтинг: +800

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Как там Кепа поживает? Уже, наверное, сгрыз все перчатки от досады за свою никчемность?

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