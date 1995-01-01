Менди провел пятый матч на ноль. Это лучший результат сезона в ЛЧ

«Челси» победил «Атлетико» (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вратарь Эдуар Менди провел пятый сухой матч в нынешнем розыгрыше турнира. Это лучший результат среди всех голкиперов.

Менди пропустил лишь в одной игре этого сезона Лиги чемпионов – на групповом этапе от «Ренна» (2:1).