Влашич: «Уйду из ЦСКА, когда придет время. У меня впереди большие задачи – выиграть РПЛ и Кубок России»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, за какую сумму москвичи отпустят футболиста в другой клуб.

«Должен ли я играть в одной из топ-лиг Европы? Мне нравится, что мою игру ценят столько людей, но разве я этой осенью не сделал шаг вперед как игрок ЦСКА? Не понимаю, что мне помешает прогрессировать и весной. ЦСКА – отличный клуб, Москва – отличный город. Уровень у российского чемпионата хороший, стадионы и поля – необыкновенные. Я уйду, когда придет время, а до тех пор у меня впереди большие задачи – выиграть чемпионат и Кубок России», – цитирует Влашича Sportske Novosti.