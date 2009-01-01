Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Влашич: «Уйду из ЦСКА, когда придет время. У меня впереди большие задачи – выиграть РПЛ и Кубок России»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, за какую сумму москвичи отпустят футболиста в другой клуб.

    «Должен ли я играть в одной из топ-лиг Европы? Мне нравится, что мою игру ценят столько людей, но разве я этой осенью не сделал шаг вперед как игрок ЦСКА? Не понимаю, что мне помешает прогрессировать и весной. ЦСКА – отличный клуб, Москва – отличный город. Уровень у российского чемпионата хороший, стадионы и поля – необыкновенные. Я уйду, когда придет время, а до тех пор у меня впереди большие задачи – выиграть чемпионат и Кубок России», – цитирует Влашича Sportske Novosti.

    • Влашич играет в России с 2018 года.
    • Контракт игрока с ЦСКА действует до 2024 года.
    • Сейчас 23-летний футболист стоит на рынке 30 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportske Novosti

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:29
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +373

      De_Frenki 2 минуты назад

      оставайся брат...будешь легендой.нах тебе повтор Евертона

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83024
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru