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    Лига чемпионов. «Лацио» примет «Баварию», «Атлетико» сыграет с «Челси»

    Сегодня, 23 февраля, «Лацио» и «Бавария» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры – в 23:00 по московскому времени.

    В параллельном матче «Атлетико» сыграет в Бухаресте с «Челси».

    • Ответные матчи состоятся 17 марта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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