Лига чемпионов. «Лацио» примет «Баварию», «Атлетико» сыграет с «Челси»

Сегодня, 23 февраля, «Лацио» и «Бавария» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры – в 23:00 по московскому времени.
В параллельном матче «Атлетико» сыграет в Бухаресте с «Челси».
- Ответные матчи состоятся 17 марта.
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Сегодня, 23 февраля, «Лацио» и «Бавария» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры – в 23:00 по московскому времени.
В параллельном матче «Атлетико» сыграет в Бухаресте с «Челси».