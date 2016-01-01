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    Лига 1. «Монако» победил «ПСЖ» на выезде, Головин вышел на поле в концовке матча

    «Монако» обыграл «ПСЖ» на выезде (2:0) в матче 26-го тура Лиги 1.

    Российский полузащитник гостей Александр Головин появился на поле на 80-й минуте, заменив Софьяна Диопа.

    «Монако» забил минимум два гола в десятом матче Лиги 1 подряд. «Монегаски» одержали шестую победу подряд в Лиге 1 на выезде.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур

    ПСЖ – Монако – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Диоп, 6; 0:2 – Марипан, 51.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7438

      Вомбат 1 час назад

      Ковач показывает всем, что, несмотря на давление болельшиков Монако, которые считают Головина лучшим игроком команды, он не рассматривает его даже просто игроком основы. А ведь Головин сейчас как раз вышел на пик формы. Поэтому сотый раз повторю -- Головину надо шуршать из этой команды. Правый вингер -- не его позиция. Он АПЗ. Причем превосходный. Он и ПСЖ бы пригодился.

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