Лига 1. «Монако» победил «ПСЖ» на выезде, Головин вышел на поле в концовке матча

Ковач показывает всем, что, несмотря на давление болельшиков Монако, которые считают Головина лучшим игроком команды, он не рассматривает его даже просто игроком основы. А ведь Головин сейчас как раз вышел на пик формы. Поэтому сотый раз повторю -- Головину надо шуршать из этой команды. Правый вингер -- не его позиция. Он АПЗ. Причем превосходный. Он и ПСЖ бы пригодился.
«Монако» обыграл «ПСЖ» на выезде (2:0) в матче 26-го тура Лиги 1.
Российский полузащитник гостей Александр Головин появился на поле на 80-й минуте, заменив Софьяна Диопа.
«Монако» забил минимум два гола в десятом матче Лиги 1 подряд. «Монегаски» одержали шестую победу подряд в Лиге 1 на выезде.
Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур
Голы: 0:1 – Диоп, 6; 0:2 – Марипан, 51.