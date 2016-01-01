Лига 1. «Монако» победил «ПСЖ» на выезде, Головин вышел на поле в концовке матча

«Монако» обыграл «ПСЖ» на выезде (2:0) в матче 26-го тура Лиги 1.

Российский полузащитник гостей Александр Головин появился на поле на 80-й минуте, заменив Софьяна Диопа.

«Монако» забил минимум два гола в десятом матче Лиги 1 подряд. «Монегаски» одержали шестую победу подряд в Лиге 1 на выезде.

Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур

ПСЖ – Монако – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Диоп, 6; 0:2 – Марипан, 51.

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