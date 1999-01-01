Football Insider: «Ливерпуль» готовит 40-миллионное предложение по защитнику «Брайтона» Уайту

«Ливерпуль» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.
че эт , квалификация ЛЕ это тоже зона ЕК)
«Ливерпуль» заинтересован в центральном защитнике «Брайтона» Бене Уайте. Действующий чемпион готовит предложение на 40 миллионов фунтов стерлингов.
Футболиста хочет видеть в клубе лично главный тренер Юрген Клопп.
- В текущем сезоне 23-летний Уайт провел 26 матчей.
- Уайт – воспитанник «Брайтона».
- «Ливерпуль» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.
Источник: Football Insider
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