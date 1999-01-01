Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Football Insider: «Ливерпуль» готовит 40-миллионное предложение по защитнику «Брайтона» Уайту

    «Ливерпуль» заинтересован в центральном защитнике «Брайтона» Бене Уайте. Действующий чемпион готовит предложение на 40 миллионов фунтов стерлингов.

    Футболиста хочет видеть в клубе лично главный тренер Юрген Клопп.

    • В текущем сезоне 23-летний Уайт провел 26 матчей.
    • Уайт – воспитанник «Брайтона».
    • «Ливерпуль» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Insider

    Ресурс специализируется на эксклюзивных новостях британского футбола. Аудитория в твиттере - более 49 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10405

      DeStar 1 час назад

      «Ливерпуль» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.
      че эт , квалификация ЛЕ это тоже зона ЕК)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82871
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru