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    Express: «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» усилят попытки купить полузащитника «Вест Хэма» Райса

    Борьбу за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса ведут по меньшей мере два клуба. Это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Они намерены усилить свои попытки подписать футболиста.

    Другой источник в январе сообщал, что Райс уже отказал манчестерцам.

    • 22-летний Райс стоит 55 миллионов евро.
    • Игрок – воспитанник «Челси» и «Вест Хэма».
    • На счету Райса 13 матчей и 1 гол за сборную Англии.

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    Источник: Express

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