Express: «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» усилят попытки купить полузащитника «Вест Хэма» Райса

Борьбу за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса ведут по меньшей мере два клуба. Это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Они намерены усилить свои попытки подписать футболиста.

Другой источник в январе сообщал, что Райс уже отказал манчестерцам.