Express: «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» усилят попытки купить полузащитника «Вест Хэма» Райса

Борьбу за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса ведут по меньшей мере два клуба. Это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Они намерены усилить свои попытки подписать футболиста.
Другой источник в январе сообщал, что Райс уже отказал манчестерцам.
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Борьбу за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса ведут по меньшей мере два клуба. Это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Они намерены усилить свои попытки подписать футболиста.
Другой источник в январе сообщал, что Райс уже отказал манчестерцам.