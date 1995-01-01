«Тоттенхэм» может продать Кейна за 150 миллионов

«Тоттенхэм» определился с ценой на форварда Гарри Кейна, пишет Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб не хочет продавать своего воспитанника, но предложение в размере 150 миллионов фунтов может заставить их передумать.

На английского нападающего претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».