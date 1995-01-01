«Тоттенхэм» может продать Кейна за 150 миллионов

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«Тоттенхэм» определился с ценой на форварда Гарри Кейна, пишет Daily Mail.
По информации источника, лондонский клуб не хочет продавать своего воспитанника, но предложение в размере 150 миллионов фунтов может заставить их передумать.
На английского нападающего претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
- В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 32 матча, забил 21 гол и сделал 14 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.