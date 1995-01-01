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    «Тоттенхэм» может продать Кейна за 150 миллионов

    «Тоттенхэм» определился с ценой на форварда Гарри Кейна, пишет Daily Mail.

    По информации источника, лондонский клуб не хочет продавать своего воспитанника, но предложение в размере 150 миллионов фунтов может заставить их передумать.

    На английского нападающего претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    • В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 32 матча, забил 21 гол и сделал 14 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      dazo30 37 минут назад

      Как ваши ставки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный ресурс с инфой bit.ly/3t2WNlU (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3726

      solodealer 1 час назад

      Просто отлично! В отсутствие Кейна Тотем посыпался... Вывод? Решили продавать!))) УМОРА... Бабло побеждает зло!

      1
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      Рейтинг: -704

      СуперПАВ9 > solodealer 1 час назад

      Кейн как и Неймар часто травмируется потом за эти деньги можно купить лучше

      0
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      Рейтинг: +2197

      Fusballer > СуперПАВ9 1 час назад

      Правильно! Например, Дзюбу, Чалова или Соболева!

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