Товарищеский матч. Чалов на 89-й минуте принес ЦСКА победу над командой 3-го испанского дивизиона «Мурсией»

ЦСКА провел заключительный товарищеский матч на сборе в Испании и победил «Мурсию» (третий по силе дивизион). Решающий мяч забил Федор Чалов.

21 февраля ЦСКА в Москве проведет матч 1/8 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска».

Товарищеский матч

Мурсия (Испания) – ЦСКА (Россия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Чалов, 89.