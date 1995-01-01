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    Товарищеский матч. Чалов на 89-й минуте принес ЦСКА победу над командой 3-го испанского дивизиона «Мурсией»

    ЦСКА провел заключительный товарищеский матч на сборе в Испании и победил «Мурсию» (третий по силе дивизион). Решающий мяч забил Федор Чалов.

    21 февраля ЦСКА в Москве проведет матч 1/8 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска».

    Товарищеский матч

    Мурсия (Испания) – ЦСКА (Россия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Чалов, 89.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +15568

      vladimir-7 1 час назад

      Оценку готовности команды можно будет осуществить только после непосредственного наблюдения в играх, а в товарищеских играх, тренер
      отрабатывает основной состав, запасных игроков, тактику игры и т.д.,
      поэтому счет в таких играх не имеет никакого значения.

      3
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      Рейтинг: +1862

      andrej-lucevich 1 час назад

      вот реальный уровень коней !!!

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      Рейтинг: +241

      вальтер 79 1 час назад

      гранда обыграли))))))))))

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      Рейтинг: +5573

      Рубинище 2 часа назад

      вот уровень рпл 3див испании

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      Рейтинг: +4116

      mamba9090909 2 часа назад

      Вырвали победу на последней минуте, над великими испанцами!

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