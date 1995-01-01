Товарищеский матч. Чалов на 89-й минуте принес ЦСКА победу над командой 3-го испанского дивизиона «Мурсией»

Оценку готовности команды можно будет осуществить только после непосредственного наблюдения в играх, а в товарищеских играх, тренер
отрабатывает основной состав, запасных игроков, тактику игры и т.д.,
поэтому счет в таких играх не имеет никакого значения.
ЦСКА провел заключительный товарищеский матч на сборе в Испании и победил «Мурсию» (третий по силе дивизион). Решающий мяч забил Федор Чалов.
21 февраля ЦСКА в Москве проведет матч 1/8 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска».
Товарищеский матч
Мурсия (Испания) – ЦСКА (Россия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Чалов, 89.