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    «Это шутка, а не пенальти». Неймар высмеял 11-метровый в ворота «ПСЖ» и моментально удалил твит

    Нападающий «ПСЖ» Неймар, пропускающий первый матч 1/8 финала с «Барселоной» (3:1, второй тайм) из-за травмы, высмеял пенальти, назначенный в пользу каталонского клуба.

    На 28-й минуте защитник «ПСЖ» Лейвен Курзава нарушил правила в своей штрафной площади на полузащитнике «Барселоны» Френки де Йонге.

    «Это шутка, а не пенальти», – написал Неймар в твиттере, и удалил запись спустя несколько минут.

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    Источник: твиттер ESPN

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