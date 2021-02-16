«Это шутка, а не пенальти». Неймар высмеял 11-метровый в ворота «ПСЖ» и моментально удалил твит

Нападающий «ПСЖ» Неймар, пропускающий первый матч 1/8 финала с «Барселоной» (3:1, второй тайм) из-за травмы, высмеял пенальти, назначенный в пользу каталонского клуба.

На 28-й минуте защитник «ПСЖ» Лейвен Курзава нарушил правила в своей штрафной площади на полузащитнике «Барселоны» Френки де Йонге.

Де Йонг упал в штрафной, а Месси втащил с точки без шансов для Кейлора. Но был ли пенальтиСмотри первый мяч огненной игры на «Камп Ноу»:https://t.co/EL9YQbAWa9 pic.twitter.com/L0oIZKxiV9 — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2021

«Это шутка, а не пенальти», – написал Неймар в твиттере, и удалил запись спустя несколько минут.