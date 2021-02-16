Паредес: «Мы часто говорили о возможном переходе Месси в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, что в команде обсуждают возможный переход капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
«В раздевалке мы часто говорили о возможном переходе Месси в «ПСЖ». Но сейчас мы хотим думать только о предстоящей игре», – цитирует Паредеса журналист Адриен Гренье.
- Сегодня, 16 февраля, «Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало – в 23:00 по Москве.
«Руки прочь от Месси, вор!» Фанаты «Барселоны» – президенту «ПСЖ»
Источник: твиттер Адриена Гренье