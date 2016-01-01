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    Паредес: «Мы часто говорили о возможном переходе Месси в «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, что в команде обсуждают возможный переход капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

    «В раздевалке мы часто говорили о возможном переходе Месси в «ПСЖ». Но сейчас мы хотим думать только о предстоящей игре», – цитирует Паредеса журналист Адриен Гренье.

    • Сегодня, 16 февраля, «Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало – в 23:00 по Москве.

    «Руки прочь от Месси, вор!» Фанаты «Барселоны» – президенту «ПСЖ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Адриена Гренье

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