Паредес: «Мы часто говорили о возможном переходе Месси в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, что в команде обсуждают возможный переход капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«В раздевалке мы часто говорили о возможном переходе Месси в «ПСЖ». Но сейчас мы хотим думать только о предстоящей игре», – цитирует Паредеса журналист Адриен Гренье.

Сегодня, 16 февраля, «Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало – в 23:00 по Москве.

«Руки прочь от Месси, вор!» Фанаты «Барселоны» – президенту «ПСЖ»