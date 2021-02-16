El Chiringuito: Фанаты «Барселоны» запускали фейерверк у отеля «ПСЖ»

Болельщики «Барселоны» запускали фейерверк рядом с отелем, в котором расположились футболисты и тренерский штаб «ПСЖ», сообщает El Chiringuito.

Инцидент произошел около полуночи по местному времени. Сегодня, 16 февраля, «Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее болельщики «Барселоны» негативно встретили президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи .

. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.