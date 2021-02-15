El Chiringuito: Фанаты «Барселоны» запускали фейерверк у отеля «ПСЖ»

ну это уже классика. мелочно, конечно, но ожидаемо.
Болельщики «Барселоны» запускали фейерверк рядом с отелем, в котором расположились футболисты и тренерский штаб «ПСЖ», сообщает El Chiringuito.
Инцидент произошел около полуночи по местному времени. Сегодня, 16 февраля, «Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Ранее болельщики «Барселоны» негативно встретили президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.
- Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
IMAGEN @ELCHIRINGUITOTVFUEGOS ARTIFICIALES en la puerta del HOTEL del PSG en Barcelona. ( @10JoseAlvarez)La última hora a las 12 en MEGA. pic.twitter.com/IOZviLitvd— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 15, 2021