Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    El Chiringuito: Фанаты «Барселоны» запускали фейерверк у отеля «ПСЖ»

    Болельщики «Барселоны» запускали фейерверк рядом с отелем, в котором расположились футболисты и тренерский штаб «ПСЖ», сообщает El Chiringuito.

    Инцидент произошел около полуночи по местному времени. Сегодня, 16 февраля, «Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • Ранее болельщики «Барселоны» негативно встретили президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.
    • Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Chiringuito

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11231

      Cules2013 51 минуту назад

      ну это уже классика. мелочно, конечно, но ожидаемо.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82771
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru