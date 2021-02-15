«СЭ»: Драгович не перейдет в «Динамо» зимой

Центральный защитник «Байера» Александар Драгович сможет стать игроком «Динамо» не ранее лета, утверждает «СЭ».

По информации источника, московский клуб не рассматривает вариант с подписанием 29-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

В июне австриец получит статус свободного агента, поэтому «Динамо» он может достаться бесплатно.