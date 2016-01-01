АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Бромвичем»

МЮ только 4 место, с такими результатами с аутсайдерами...
В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» не сумел победить «Вест Бромвич» – 1:1.
На гол форварда хозяев Мбайе Диане в начале встречи гости ответили забитым мячом полузащитника Бруну Фернандеша в конце первого тайма.
«МЮ» набрал 46 очков и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на семь баллов, имея на игру больше.
Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур
Вест Бромвич – Манчестер Юнайтед – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Диане, 2; 1:1 – Фернандеш, 44.