АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Бромвичем»

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» не сумел победить «Вест Бромвич» – 1:1.

На гол форварда хозяев Мбайе Диане в начале встречи гости ответили забитым мячом полузащитника Бруну Фернандеша в конце первого тайма.

«МЮ» набрал 46 очков и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на семь баллов, имея на игру больше.

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Вест Бромвич – Манчестер Юнайтед – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Диане, 2; 1:1 – Фернандеш, 44.

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