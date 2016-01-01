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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Бромвичем»

    В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» не сумел победить «Вест Бромвич» – 1:1.

    На гол форварда хозяев Мбайе Диане в начале встречи гости ответили забитым мячом полузащитника Бруну Фернандеша в конце первого тайма.

    «МЮ» набрал 46 очков и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на семь баллов, имея на игру больше.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    Вест Бромвич – Манчестер Юнайтед – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Диане, 2; 1:1 – Фернандеш, 44.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45076

      portero 1 минуту назад

      МЮ только 4 место, с такими результатами с аутсайдерами...

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