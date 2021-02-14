Представитель Чорлуки Левин: «Приоритет – продление контракта с «Локомотивом». Ведран даже в 35 даст фору 25-летним защитникам РПЛ»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука настроен продлить контракт с клубом, сказал представитель игрока Степан Левин. Он истекает летом.

«На данный момент переговоры не ведутся. Клуб возглавили опытные люди, которые, уверен, знают, что делают. Ведран спокойно готовится к возобновлению сезона, чтобы решить задачи, стоящие перед командой. Продление контракта с «Локомотивом» — в абсолютном приоритете, как и в любой момент на протяжении последних 8,5 лет. Время покажет.

Если продление не состоится, без клуба Чорлука точно не останется. Он из категории футболистов, для которых возраст не помеха. Есть мастерство, гигантский карьерный опыт. Он будет востребован, и даст фору 25-27-летним центральным защитникам РПЛ даже в 35», – считает Левин.