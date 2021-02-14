Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Представитель Чорлуки Левин: «Приоритет – продление контракта с «Локомотивом». Ведран даже в 35 даст фору 25-летним защитникам РПЛ»

Представитель Чорлуки Левин: «Приоритет – продление контракта с «Локомотивом». Ведран даже в 35 даст фору 25-летним защитникам РПЛ»

14 февраля 2021, 12:12
1

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука настроен продлить контракт с клубом, сказал представитель игрока Степан Левин. Он истекает летом.

«На данный момент переговоры не ведутся. Клуб возглавили опытные люди, которые, уверен, знают, что делают. Ведран спокойно готовится к возобновлению сезона, чтобы решить задачи, стоящие перед командой. Продление контракта с «Локомотивом» — в абсолютном приоритете, как и в любой момент на протяжении последних 8,5 лет. Время покажет.

Если продление не состоится, без клуба Чорлука точно не останется. Он из категории футболистов, для которых возраст не помеха. Есть мастерство, гигантский карьерный опыт. Он будет востребован, и даст фору 25-27-летним центральным защитникам РПЛ даже в 35», – считает Левин.

  • Чорлука играет в России с 2012 года.
  • С командой он брал РПЛ.
  • Сейчас «Локомотив» идет в РПЛ 8-м.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PAREVG.
1613296267
Весь вопрос в сумме контракта, не для кого не секрет что у Чарли самый высокий контракт в Локо, второй у Гжегоша. " Есть мастерство, гигантский карьерный опыт" - но, последнее время начал ошибаться, хотя, возможно из-за того, что приходится играть и за себя, и за того парня (Мурило), так как мартыхай больше пожарит, нежели защищает...
Ответить
Главные новости
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
5
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
5
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
6
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Все новости
Все новости
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
2
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
5
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
4
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
40
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
11
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
16
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+