Участие Верратти в матче с «Барселоной» под вопросом. Точно не сыграют Неймар и Ди Мария

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщил главный тренер парижан Маурисио Почеттино.
«Верратти чувствует дискомфорт после удара, полученного в матче с «Марселем». Посмотрим, как он будет чувствовать себя в день игры с «Барселоной», – сказал Почеттино.
- Известно, что с «Барселоной» не сыграют Неймар и Анхель Ди Мария.
- Верратти провел 15 матчей в сезоне Лиги 1, сделал голевой пас.
- Игра в Барселоне состоится 16 февраля.
Источник: TyC Sports