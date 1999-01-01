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    Участие Верратти в матче с «Барселоной» под вопросом. Точно не сыграют Неймар и Ди Мария

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщил главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

    «Верратти чувствует дискомфорт после удара, полученного в матче с «Марселем». Посмотрим, как он будет чувствовать себя в день игры с «Барселоной», – сказал Почеттино.

    • Известно, что с «Барселоной» не сыграют Неймар и Анхель Ди Мария.
    • Верратти провел 15 матчей в сезоне Лиги 1, сделал голевой пас.
    • Игра в Барселоне состоится 16 февраля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TyC Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45072

      portero 2 часа назад

      у Барсы улучшаются шансы... Мопед если еще выпадет из состава...

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