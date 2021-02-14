Участие Верратти в матче с «Барселоной» под вопросом. Точно не сыграют Неймар и Ди Мария

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщил главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

«Верратти чувствует дискомфорт после удара, полученного в матче с «Марселем». Посмотрим, как он будет чувствовать себя в день игры с «Барселоной», – сказал Почеттино.