Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера по итогам января.

Этого звания удостоился Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».

В прошлом месяце команда под руководством испанца выиграла все шесть матчей в чемпионате.

«Сити» лидирует в АПЛ, набрав 50 очков в 22 турах.

matches, wins@ManCity boss Pep Guardiola is your @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/KjFVkFr1BK