Джикия: «Когда после дебютного матча за «Спартак» у тебя игра с «Зенитом», надо было не обосраться»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о первом матче против «Зенита» после перехода в московский клуб.

– Ты сам говорил, что Каррера научил тебя играть большие матчи и сделал из тебя защитника. Что в нем особенного? Как он научил тебя играть большие матчи?

– Начнем с того, что больших матчей до этого момента у меня не было. Когда ты приходишь в «Спартак» и после дебютного матча у тебя игра с «Зенитом» (16 апреля 2017 года – прим. «Бомбардира») при 45 тысячах, надо что-то показать, не обосраться.

Мы тогда выиграли. Из-под меня забили, конечно, но все говорили, что этот матч я провел очень достойно. Первый домашний, первый большой матч.

Можно сказать, что с Каррерой я начал делать большие дела. Была Лига чемпионов, и от «Спартака» я поехал на Кубок конфедераций, где сыграл все матчи.

Джикия играет за «Спартак» с 2017 года.

Вместе с клубом он стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

Рыночная стоимость футболиста – 9,5 миллиона евро.

Джикия: «Зенит» мог увеличить зарплату во много раз, но я проникся атмосферой «Спартака»