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    Джикия: «Когда после дебютного матча за «Спартак» у тебя игра с «Зенитом», надо было не обосраться»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о первом матче против «Зенита» после перехода в московский клуб.

    – Ты сам говорил, что Каррера научил тебя играть большие матчи и сделал из тебя защитника. Что в нем особенного? Как он научил тебя играть большие матчи?

    – Начнем с того, что больших матчей до этого момента у меня не было. Когда ты приходишь в «Спартак» и после дебютного матча у тебя игра с «Зенитом» (16 апреля 2017 года – прим. «Бомбардира») при 45 тысячах, надо что-то показать, не обосраться.

    Мы тогда выиграли. Из-под меня забили, конечно, но все говорили, что этот матч я провел очень достойно. Первый домашний, первый большой матч.

    Можно сказать, что с Каррерой я начал делать большие дела. Была Лига чемпионов, и от «Спартака» я поехал на Кубок конфедераций, где сыграл все матчи.

    • Джикия играет за «Спартак» с 2017 года.
    • Вместе с клубом он стал чемпионом России в сезоне-2016/17.
    • Рыночная стоимость футболиста – 9,5 миллиона евро.

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    Источник: ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26559

      oyabun 2 часа назад

      Сейчас стал хуже играть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13319

      alarm 2 часа назад

      спартак по жизни так обсирается, что люди по тарасофке вынуждены перемещаться в резиновых сапогах)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      SLADE2020 > alarm 2 часа назад

      А вы питерские уже так к зенитовскому дерьму привыкли, что в обычной обуви по нему давно ходите. Бедолаги!

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