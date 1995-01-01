Товарищеский матч. «Локомотив» забил «Краснодару» четыре безответных мяча

«Локомотив» разгромил «Краснодар» (4:0) в товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье.

Все четыре гола «Локомотив» забил в первом тайме. Дублем отметил Владислав Игнатьев, по голу на свой счет записали Виталий Лисакович и Рифат Жемалетдинов.

Товарищеский матч

Локомотив – Краснодар – 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 3; 2:0 – Лисакович, 14; 3:0 – Игнатьев, 32; 4:0 – Игнатьев, 41.