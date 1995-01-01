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    Товарищеский матч. «Локомотив» забил «Краснодару» четыре безответных мяча

    «Локомотив» разгромил «Краснодар» (4:0) в товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье.

    Все четыре гола «Локомотив» забил в первом тайме. Дублем отметил Владислав Игнатьев, по голу на свой счет записали Виталий Лисакович и Рифат Жемалетдинов.

    Товарищеский матч

    Локомотив – Краснодар – 4:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 3; 2:0 – Лисакович, 14; 3:0 – Игнатьев, 32; 4:0 – Игнатьев, 41.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии17
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      Рейтинг: +525

      Алекс636363 1 час назад

      что-то очень сомневаюсь, что краснодар фаворит в этом противостоянии с хорватами. еще и погода 18 февраля морозная, толкового футбола не будет, 0-0 или 0-1 дома, а в гостях 1-7, если играть так, как с локомотивом. не будет ни еврокубков осенью, ни 1/8 лиги европы сейчас

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      Рейтинг: +3083

      raritet 1 час назад

      В товарняке все возможно, но боюсь, весну на два фронта Краснодар не потянет. На мой взгляд , лучше было бы сосредоточиться на чемпионате. Потому что гордость дорого обходится, известный афоризм.

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      Рейтинг: +11298

      JTherry 1 час назад

      товарняк, конечно, но - разгром, однако...

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      Рейтинг: +2581

      sobaka120982 2 часа назад

      Кстати это матч в аккурат после интервью Рамиреса. И почему о слова расходятся с делом((((

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      Рейтинг: +726

      Вальдемар IV > sobaka120982 2 часа назад

      а что конским от этого поражения, очков за сей матч ни им, ни локо не будет, а позоры лудогорские не смоются

      1
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      Рейтинг: +2665

      neim > sobaka120982 2 часа назад

      Ага, тоже сейчас об этом подумал. Там ещё в комментариях кто-то намекал на Локомотив Тбилисский в отношении Динамо Москва.
      Так вот теперь можно смело намекать на Локомотив Москва в отношении Краснодара.
      Правда это всего лишь товарняк, но всё же, как говорится, не копай яму другому, сам в неё и попадёшь ))).

      0
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      Рейтинг: +726

      Вальдемар IV > neim 2 часа назад

      раз товарняк, тут нечего обсуждать и обижаться на слова хоть и не без правды, вы же там себя топ-клубом считаете, самопровозглашенным, держали бы марку тогда... хотя конские твари вроде гинера помнится тоже гнали на региональный ростов, мол нахер их лучше, бы в лч зенит сыграл, в итоге зинаида вылетела из ле не позже ростова, недаром пальца даже лишился за базары пустые, так и же и сейчас: очков у московских и питерских кабинетов в европе набрано меньше краснодара, а что до сборов, ну против пахтакоров и прочих солигорсков вы круты конечно, можете копудельсоль себе выписать.

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      Рейтинг: +622

      NIK32RUS > Вальдемар IV 2 часа назад

      при чем тут конские твари? может твоя жизнь на стока убога что ты не знаешь куда деть свою агрессию?

      5
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      Рейтинг: +726

      Вальдемар IV > NIK32RUS 2 часа назад

      не настолько убога, как у конских обиженок на вырванные из контекста слова, теперь всю неделю будете ходить и вставлять ремарки мол нехер было на наш цкг гнать...

      довольны собой? а если бы счет был в другую сторону, а если загреб падет не дай бог? что делать будете? сами-то пустозвоны и троли.

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      Рейтинг: +2581

      sobaka120982 > Вальдемар IV 1 час назад

      ЦСКА в моем сердце! Но между прочим за Краснодар тоже переживаю так как он представляет мою столицу . Так что не уместен мне кажется ваш комент

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      Рейтинг: +1943

      Krasnodar 123 > neim 4 минуты назад

      Динамо уже попало в Тбилиси!

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      Рейтинг: +2581

      sobaka120982 2 часа назад

      Вот тебе и Краснодар, а ведь скоро лига Европа

      5
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      Рейтинг: +622

      NIK32RUS 2 часа назад

      Краснодар не ЦСКА, а Локомотив не Динамо Загреб!!!

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      Рейтинг: +726

      Вальдемар IV > NIK32RUS 2 часа назад

      а цска не пльзень, локо не шериф, а зенит не брюгге

      0
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      Рейтинг: +622

      NIK32RUS > Вальдемар IV 2 часа назад

      кое-кому надо работать, чтоб слова с делом не расходились!

      5
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      Рейтинг: +726

      Вальдемар IV > NIK32RUS 2 часа назад

      я больше скажу, тебе надо на рудники идти работать, вместе с доброй частью местных клоунов

      0
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      Рейтинг: +622

      NIK32RUS > Вальдемар IV 48 минут назад

      на оскорбления переходят только маргиналы!

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