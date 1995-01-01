Товарищеский матч. «Локомотив» забил «Краснодару» четыре безответных мяча

что-то очень сомневаюсь, что краснодар фаворит в этом противостоянии с хорватами. еще и погода 18 февраля морозная, толкового футбола не будет, 0-0 или 0-1 дома, а в гостях 1-7, если играть так, как с локомотивом. не будет ни еврокубков осенью, ни 1/8 лиги европы сейчас
«Локомотив» разгромил «Краснодар» (4:0) в товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье.
Все четыре гола «Локомотив» забил в первом тайме. Дублем отметил Владислав Игнатьев, по голу на свой счет записали Виталий Лисакович и Рифат Жемалетдинов.
Товарищеский матч
Локомотив – Краснодар – 4:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 3; 2:0 – Лисакович, 14; 3:0 – Игнатьев, 32; 4:0 – Игнатьев, 41.