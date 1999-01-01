Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Домашние матчи «Зенита» смогут посещать до 25 тысяч зрителей

    С 12 февраля в Санкт-Петербурге будут сняты некоторые ограничения, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

    В частности, на спортивные мероприятия разрешат допустить до 75 процентов зрителей, но не более 25 тысяч человек.

    Таким образом, домашние матчи «Зенита» смогут посещать до 25 тысяч болельщиков.

    • Команда Сергея Семака лидирует в РПЛ по итогам 19 туров.
    • Вместимость домашнего стадиона «Зенита» – «Газпром Арены» – 68 тысяч человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт администрации Санкт‑Петербурга

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:31
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8602

      Литейный4 31 минуту назад

      Для свиней такая цифра - аншлаг, а для Зенита это капля в море. Гыгыгы

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11184

      Skull_Boy 47 минут назад

      Ну да то есть в Москве где ситуация стабильная матчи нельзя посещать, а утыркам газпромовским и с самой убогой с ситуацией по ковиду в Питере на матчи ходить можно, гениально бл9 и ну да это самая честная лига

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12177

      Garrincha58 1 час назад

      давайте россияне и дальше продолжайте заражать друг друга толкаться в туалетах и за пивком

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1093

      FROL001 > Garrincha58 25 минут назад

      Давайте не будем ездить в транспорте, особенно в метро. И на работу не будем ходить))))))))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82563
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru