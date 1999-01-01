Домашние матчи «Зенита» смогут посещать до 25 тысяч зрителей

Для свиней такая цифра - аншлаг, а для Зенита это капля в море. Гыгыгы
С 12 февраля в Санкт-Петербурге будут сняты некоторые ограничения, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
В частности, на спортивные мероприятия разрешат допустить до 75 процентов зрителей, но не более 25 тысяч человек.
Таким образом, домашние матчи «Зенита» смогут посещать до 25 тысяч болельщиков.
- Команда Сергея Семака лидирует в РПЛ по итогам 19 туров.
- Вместимость домашнего стадиона «Зенита» – «Газпром Арены» – 68 тысяч человек.