Домашние матчи «Зенита» смогут посещать до 25 тысяч зрителей

С 12 февраля в Санкт-Петербурге будут сняты некоторые ограничения, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

В частности, на спортивные мероприятия разрешат допустить до 75 процентов зрителей, но не более 25 тысяч человек.

Таким образом, домашние матчи «Зенита» смогут посещать до 25 тысяч болельщиков.