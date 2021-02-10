«Фиорентина» – о Кокорине: «Все в порядке»

«Все в порядке. Произошло трагическое недопонимание. Корейцы и табуретки больше к тренировкам допускаться не будут», – сказали в пресс-службе итальянцев.
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно завершил тренировку не из-за травмы. Он готов к ближайшей игре.
«Все в порядке. Кокорин будет доступен к следующему матчу», – сказали в пресс-службе итальянцев.
- 14 февраля «Фиорентина» сыграет с «Сампдорией» в гостях.
- «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе за 4,5 миллиона евро.
- «Фиорентина» занимает в таблице 15-е место.