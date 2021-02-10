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    «Фиорентина» – о Кокорине: «Все в порядке»

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно завершил тренировку не из-за травмы. Он готов к ближайшей игре.

    «Все в порядке. Кокорин будет доступен к следующему матчу», – сказали в пресс-службе итальянцев.

    • 14 февраля «Фиорентина» сыграет с «Сампдорией» в гостях.
    • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе за 4,5 миллиона евро.
    • «Фиорентина» занимает в таблице 15-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    10.02.2021 23:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +727

      Радио1000шумеров 14 минут назад

      «Все в порядке. Произошло трагическое недопонимание. Корейцы и табуретки больше к тренировкам допускаться не будут», – сказали в пресс-службе итальянцев.

      0
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      Рейтинг: +44985

      portero 26 минут назад

      Ну они еще плохо знают Кокорина, он может найти проблему и не играть...

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