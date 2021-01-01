В СМИ появилось фото нового логотипа «Интера»

На святое покусились, Интер даже спонсора не футболке не меняет с 90х годов, а тут сразу и название и логотип.
Стало известно, как будет выглядеть новый логотип «Интера».
Итальянские СМИ раскрыли новую эмблему миланского клуба после того, как команда подала заявку на регистрацию товарного знака.
Новый логотип будет построен вокруг букв «I» и «M», изображенными на синем фоне.
- Ребрендинг связан с 113-летием клуба, которое состоится 9 марта.
- Ранее сообщалось, что команда сменит название с Football Club Internazionale Milano на Inter Milano.