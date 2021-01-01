В СМИ появилось фото нового логотипа «Интера»

Стало известно, как будет выглядеть новый логотип «Интера».

Итальянские СМИ раскрыли новую эмблему миланского клуба после того, как команда подала заявку на регистрацию товарного знака.

Новый логотип будет построен вокруг букв «I» и «M», изображенными на синем фоне.