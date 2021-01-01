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    В СМИ появилось фото нового логотипа «Интера»

    Стало известно, как будет выглядеть новый логотип «Интера».

    Итальянские СМИ раскрыли новую эмблему миланского клуба после того, как команда подала заявку на регистрацию товарного знака.

    Новый логотип будет построен вокруг букв «I» и «M», изображенными на синем фоне.

    • Ребрендинг связан с 113-летием клуба, которое состоится 9 марта.
    • Ранее сообщалось, что команда сменит название с Football Club Internazionale Milano на Inter Milano.

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    Источник: Footy Headlines

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1523

      Play 3 минуты назад

      На святое покусились, Интер даже спонсора не футболке не меняет с 90х годов, а тут сразу и название и логотип.

      0
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      Рейтинг: +484

      El_Chori 18 минут назад

      намана

      0
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      Рейтинг: +2879

      +50/-50 33 минуты назад

      Старый привычней

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      Рейтинг: +3242

      Черкизовский Кот 36 минут назад

      Интер: Дай списать!
      Марсель: Только не списывай точь-в-точь.
      Интер:

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