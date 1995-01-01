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    Metaratings: Рондон будет зарабатывать в ЦСКА 1,8 миллиона в год

    Стала известна зарплата форварда Хосе Саломона Рондона в ЦСКА. Она составит 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов. Рондон вскоре должен пройти медицинское обследование для ЦСКА.

    Выступая в прошлом десятилетии за «Зенит», Рондон зарабатывал за сезон 3,3 миллиона евро в год.

    • Глава совета директоров ЦСКА подписался на инстаграм Рондона.
    • Сам игрок оценил вероятность трансфера в ЦСКА.
    • В прошлом сезоне он забил 9 голов в 16 матчах чемпионата Китая.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +15251

      vladimir-7 36 минут назад

      Когда Рондон играл в России, то зарекомендовал себя, как игрока, с
      хорошей стороны, что сейчас из себя представляет нам неизвестно,
      надеюсь его ЦСКА посмотрел в играх и принял решение о его покупке.

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      Рейтинг: +7346

      Вомбат 2 часа назад

      Чего-то я не понял. Так его все-таки купили. Или он с Далянем расторг контракт? Мутная какая-то история.

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      Рейтинг: +319

      99-й > Вомбат 52 минуты назад

      вроде бы что-то про аренду писали

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      Рейтинг: +102

      BlackMurderDeco > Вомбат 49 минут назад

      У этих вся жизнь мутная, одни имбицилы продают в Аякс, потом хотят купить, я про Спартак, другие продают в Китай, потом назад его покупают, осталось Халка купить Тамбову и вообще все стабильно станет

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