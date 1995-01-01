Metaratings: Рондон будет зарабатывать в ЦСКА 1,8 миллиона в год

Когда Рондон играл в России, то зарекомендовал себя, как игрока, с
хорошей стороны, что сейчас из себя представляет нам неизвестно,
надеюсь его ЦСКА посмотрел в играх и принял решение о его покупке.
Стала известна зарплата форварда Хосе Саломона Рондона в ЦСКА. Она составит 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов. Рондон вскоре должен пройти медицинское обследование для ЦСКА.
Выступая в прошлом десятилетии за «Зенит», Рондон зарабатывал за сезон 3,3 миллиона евро в год.
- Глава совета директоров ЦСКА подписался на инстаграм Рондона.
- Сам игрок оценил вероятность трансфера в ЦСКА.
- В прошлом сезоне он забил 9 голов в 16 матчах чемпионата Китая.