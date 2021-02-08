Журналист Палмери: «Атлетико» сыграет с «Челси» в Варшаве

Журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери сообщил об изменении места проведения первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Челси».
По его информации, игра состоится не в Мадриде, а в Варшаве. Связано это с транспортными ограничениями между Испанией и Великобританией из-за коронавируса.
- «Атлетико» должен принять «Челси» 23 февраля.
- Ранее стало известно, что матч 1/8 финала ЛЧ «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» перенесен в Будапешт.
Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери
Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере превышает 204 тысячи человек.