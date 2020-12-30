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    Журналист Палмери: «Атлетико» сыграет с «Челси» в Варшаве

    Журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери сообщил об изменении места проведения первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Челси».

    По его информации, игра состоится не в Мадриде, а в Варшаве. Связано это с транспортными ограничениями между Испанией и Великобританией из-за коронавируса.

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    Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери

    Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере превышает 204 тысячи человек.

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